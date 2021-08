Malori in montagna: due casi in un solo pomeriggio sul Pasubio

Doppio intervento per malori, ieri pomeriggio sul Monte Pasubio.

Il primo poco dopo le 14, quando il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per una escursionista che si era sentita poco bene al Rifugio Papa, dopo aver percorso la Strada delle Gallerie. V.O., 30 anni di Modena, aveva infatti perso i sensi per qualche minuto: è tornata in sé dopo l’assistenza prestatale da un infermiere casualmente sul posto e dal gestore del Rifugio, componente del Soccorso alpino.

La squadra è stata avvertita che la donna stava meglio mentre stava salendo in jeep dalla Strada degli Eroi. All’altezza di Pian delle Fugazze è stata fermata da alcuni passanti, che avevano aiutato un ciclista caduto a terra per un malore. I soccorritori sono scesi e hanno provveduto ad assistere l’uomo di 57 anni, di Cornedo Vicentino, fino all’arrivo dell’ambulanza. La squadra ha poi ripreso il viaggio verso il Rifugio Papa. Una volta lì, i soccorritori hanno caricato a bordo la trentenne e sono scesi con lei per la Strada degli Scarubbi a Bocchetta Campiglia, dove l’aspettavano i compagni.