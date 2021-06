Valutazione con “en plein” per l’asilo nido “Le fontanelle” all’accreditamento regionale

Altro importante traguardo per l’asilo nido “Le fontanelle” di Piovene Rocchette. L’istituto, a 41 anni dalla sua fondazione, ha superato a pieni voti l’esame della Commissione Ulss 7 Veneto ed ha così conseguito l’Accreditamento Istituzionale Regionale. Dopo aver ottenuto per la prima volta questo traguardo nel 2018, la scuola dell’infanzia con sede nel paese dell’Altovicentino ha confermato la propria efficienza nel corso della verifica triennale svolta pochi giorni fa.

La Commissione inviata ha valutato nei minimi dettagli i servizi rivolti ai bambini e l’operato delle educatrici: dopo un’attento esame del piano di formazione ed aggiornamento del personale e dopo aver constatato dal vivo l’attività proposta con i più piccoli, gli incaricati dalla Regione hanno confermato il valore della scuola con il voto di 100/100.

Sono in tutto 46 gli iscritti attuali, suddividi nelle tre fasce d’età abituali: piccoli, medi e grandi. Nove in tutto, invece, le educatrici in organico. In seguito a tale risultato, è arrivata unanime la soddisfatta risposta delle istituzioni locali. “Un’eccellenza per il nostro paese, la struttura rappresenta una fonte d’orgoglio per il territorio. È il frutto dell’impegno del Comune e delle educatrici” hanno dichiarato Maria Cristina Costa, collaboratrice in ambito scolastico, e Sonia Perotto, assessore al sociale e alla famiglia di Piovene Rocchette.

La felicità diffusa per il prezioso riconoscimento è poi percepibile nelle parole di Emanuela Polga, coordinatrice dell’asilo: “quando l’ho saputo volevo fare i salti di gioia, è una grande soddisfazione vedere questi bambini crescere e poi tornare come genitori”. Ancora una volta, la provincia di Vicenza viene insignita di riscontri positivi che la pongono come eccellenza regionale in materia di formazione ed educazione: un grande risultato non solo per il sindaco Erminio Masero, ma per tutte le famiglie e i bambini del territorio.