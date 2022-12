Riva Impianti, di padre in figlio seguendo la sfida delle rinnovabili

Nel 2024 saranno cinquanta gli anni di storia per la Riva Impianti di Schio, azienda vicentina fondata nel 1974 da Pietro Riva, che da giovane faceva l’elettricista e che ha portato poi la sua impresa a fare un salto di qualità nel 1994. L’azienda si occupa di progettare e realizzare impianti elettrici, fotovoltaici, idraulici e pompe di calore per le imprese industriali.

Oggi a gestire Riva Impianti è il figlio di Pietro, Alessandro Riva, che ai microfoni di Radio Eco Vicentino ha raccontato il suo lavoro e com’è nata la scelta di prendere in mano le redini della ditta di famiglia, che attualmente vanta circa 50 dipendenti.

“È stata una fatalità cominciare a lavorare con mio padre, perché fino a 18 anni avevo tutt’altre idee” ha raccontato Alessandro per giustificare il diploma di perito agrario, scelta motivata dalla sua infanzia e dell’adolescenza trascorse in ambienti abbastanza “bucolici”.

A diciotto anni il padre però gli propone di succedergli nella gestione dell’attività e lui, dopo tre mesi di riflessione, accetta la sfida: “Papà ha fatto una scelta intelligente, lasciandomi sbagliare all’inizio” sottolinea Alessandro, che infatti pur essendo il titolare non si è risparmiato una fase di gavetta, come un operaio qualsiasi.

“Con l’arrivo dell’anniversario abbiamo deciso di investire nel marketing, che credo sia importante. Il mondo è in continua evoluzione e noi dobbiamo stare al passo” spiega l’imprenditore per motivare la scelta di assumere una responsabile proprio per il settore marketing. L’azienda vanta inoltre un team di ragazzi giovani, chiamati a dare gambe e energia alla strategia aziendale, focalizzata nella fornitura e installazione di impianti alle aziende, con un’assistenza tecnica sette giorni su sette h24.

Attualmente Riva Impianti sta puntando tutto sul fotovoltaico: “Stiamo lavorando bene – racconta Alessandro Riva – i pannelli si sono evoluti nel tempo e questi impianti contano oggi su nuove tecnologie all’avanguardia: sono più potenti e rendono di più”.

Le aspettative per il futuro dell’impresa sono alte: “Nel 2022 in Italia sono stati installati circa 72 mila impianti fotovoltaici e nel 2023 il loro numero si triplicherà”.

Per saperne di più è possibile visionare il sito aziendale rivaimpianti.it.