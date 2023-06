Robocup Croazia 2023: l’Itis De Pretto si aggiudica il primo posto

Il team scledense formato da Filippo Cracco e Alessandro Calli dell’Itis De Pretto , con il loro giovane robot ultimato pochi giorni prima, ha raggiunto la città croata il 6 giugno e vi è rimasto cinque giorni. Qui, l’androide sarebbe stato messo alla prova, posizionato all’interno di un labirinto che simulava situazioni di disastro o emergenza sanitaria. Il compito era quello di esplorarlo, identificando le “vittime bisognose” al suo interno e distribuendo loro un kit di salvataggio , il tutto in completa autonomia , senza radiocomando, grazie all’uso di sensori laser e di calore, accelerometri, giroscopi e telecamere. La difficoltà che prova il buon funzionamento del robot sta nel superare i diversi ostacoli presenti all’interno del labirinto, come dossi, rampe e cambi improvvisi di direzione.

RoboCupJunior è una divisione della RoboCup Federation, che ha come obbiettivo la promozione della robotica e dell’intelligenza artificiale nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso competizioni di progettazione e costruzione di robot per studenti sotto i diciannove anni. Quella di Varazdin è la quarta edizione.

Il secondo giorno i ragazzi hanno dunque affrontato la prima sfida della competizione, conclusasi con un quinto posto.

Al terzo giorno la squadra, decisa a scalare la classifica, ha apportato migliorie alla propria creazione, aggiudicandosi infatti un secondo posto.

Sacagna’ ha ricevuto una brutta botta il quarto e penultimo giorno: la prova non è andata bene, le telecamere si sono spente e nessuna vittima è stata individuata. Il duo si è messo al lavoro in vista della seconda gara della giornata, determinato a risolvere il problema.

La loro risolutezza li ha ripagati: è la migliore fatta, e il secondo posto è stato fortunatamente mantenuto. Più motivati di prima, Filippo e Alessandro si sono preparati all’ultimo giorno della loro avventura.

Sono le nove di mattino di sabato 10 giugno, ora della finalissima; il team ha concluso il migliore incontro tenuto durante la competizione. Attendono le 11, ora a cui verrà resa pubblica la classifica finale, trattenendo il fiato.

Allo scattare dell’ora, sono urla di gioia: hanno vinto, sono primi. E’ l’Itis de Pretto a portare a casa il titolo di campione della European RoboCupJunior Championship 2023.

E come se non bastasse, a luglio potrebbe poi arrivare una nuova vittoria, per l’istituto: la squadra seconda classificata ai Campionati di Robotica italiani, i Sansa Schei, composti da ragazzi di quarta, parteciperanno ai Campionati Mondiali di Robotica di Bordeaux, in Francia, sempre nella categoria Rescue Maze.

Noemi Zordan