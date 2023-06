Ruba una costosa bici elettrica e ferisce un carabiniere alla cattura. Denunciato 58enne

Si era appropriato indebitamente di una bicicletta elettrica del valore di 3 mila euro e stava tentando la fuga “in sella” il 58enne fermato sabato scorso dai Carabinieri di Schio, in una concitata fase di cattura dell’uomo che ha visto un militare riportare delle ferite lievi, vista l’aggressività dimostrata dall’arrestato.

Scenario del fatto di cronaca è stato almeno inizialmente il piazzale e parcheggio del punto vendita Conad di Schio in via Vicenza, dove un cliente del supermercato si era recato per fare la spesa. Aveva quindi lasciato la costosa bici, un modello di mountain bike a trazione elettrica, come d’abitudine all’esterno. Accorgendosi però che uno sconosciuto se ne stava appropriando e chiamando subito il 112.

Tempestivo l’arrivo sul posto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, che in pochi minuti ha individuato e raggiunto il soggetto descritto ancora in possesso del mezzo, andando a chiederne conto. Di fronte ai militari l’uomo, un 58enne risultato residente proprio nella città scledense con origini nordafricane, ha dato in escandescenza, dimostrandosi tutto fuorché collaborativo e arrivando a colpire un operatore dell’Arma.

Il ladro in (breve) fuga si è quindi in pochi attimi dimostrato soggetto pericoloso, riportato alla calma dai militari con le adeguate misure previste in questi casi e in seguito trovato pure in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri. Terminata la perquisizione personale del 58enne, lo stesso malvivente è stato accompagnato nella caserma di Schio per la notifica dell’arresto in flagranza di reato, unitamente alle denunce per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La bicicletta rubata, poi, è stata restituita al legittimo proprietario nel corso della stessa giornata, mentre nel fine settimana il reo si è “accomodato” in una cella di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata in Procura a Vicenza. Nonostante l’arresto in flagranza di reato, le iniziali dello stesso non sono state comunicate alla stampa.