Cade in giardino e non riesce a rialzarsi: anziano passa la notte all’addiaccio

Ha passato la notte all’addiaccio, dopo essere caduto in giardino e non essere più riuscito a rialzarsi: questa mattina è stato portato in salvo dai vigili del fuoco.

ll fatto ha avuto per protagonista un 70enne, ora ricoverato in ospedale, ed è avvenuto a San Vito di Leguzzano.

Alle 8.30 di sabato mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Vecchio: l’uomo era caduto nel giardino dietro casa nella serata di ieri sera e non è più stato in grado di rialzarsi. A dare l’allarme, questa mattina, è stato un passante che ha sentito le grida di aiuto e ha chiamato i soccorsi. I pompieri, arrivati da Schio, hanno prestato il primo soccorso all’uomo, fino all’arrivo del personale sanitario del Suem 118. L’infortunato dopo le prime cure è stato trasferito in ospedale.