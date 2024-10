Seno al sicuro con la prevenzione: ecco le “armi” da opporre al carcinoma mammario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Che tu abbia un seno prosperoso o più piccolo, naturale o con protesi, la prevenzione è un passo fondamentale per la salute di ogni donna. Poliambulatori San Gaetano offre quindi servizi all’avanguardia per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, grazie a strumenti di ultima generazione e un team di senologi esperti. Presso la San Gaetano Clinica e Ricerca è possibile eseguire ecografie al seno e mammografie 3D senza tempi di attesa e con referti immediati.

Quanto è diffuso il tumore al seno?

Secondo il report del Ministero della Salute, intitolato “I numeri del cancro in Italia 2023”, il carcinoma mammario rappresenta il 30% di tutti i tumori diagnosticati nelle donne su base nazionale. Si prevede un costante aumento delle diagnosi nei prossimi anni, con una crescita media dello 0,2% annuo.

L’importanza della diagnosi precoce

Dagli anni novanta in poi si è registrato un continuo miglioramento dei tassi di guarigione, dovuto soprattutto all’ampia diffusione della prevenzione e ai progressi nel campo terapeutico. E le buone notizie non finiscono qui: grazie alla diagnosi tempestiva, oggi circa il 90% dei tumori al seno può essere trattato con successo.

Quando consultare il senologo?

Alcune donne evitano i controlli periodici per paura o mancanza di sintomi evidenti. Tuttavia, il tumore al seno spesso si sviluppa in modo silente e, quando i sintomi compaiono, può essere già in una fase avanzata. Segnali come noduli, secrezioni o cambiamenti nel tessuto mammario richiedono immediata attenzione. Anche senza sintomi evidenti, è importante programmare una visita senologica, in particolare dopo i 40 anni, quando le linee guida raccomandano di iniziare ad effettuare mammografie regolari.

I consigli del senologo

La prima indicazione dei senologi è di iniziare l’autopalpazione già dai 20 anni per familiarizzarsi con il proprio corpo. Per quanto riguarda i controlli è importante che il percorso di prevenzione venga personalizzato in base all’età, alla storia familiare e al quadro clinico della paziente: un senologo esperto saprà indicare tempi ed esami più adatti.

Cosa fare per tenersi monitorate?

La prevenzione senologica, come già sottolineato, inizia presto, con controlli a partire dai 20 anni. Le ecografie mammarie possono essere effettuate già a partire da questa età, mentre le mammografie sono solitamente indicate dopo i 40 anni.

Poliambulatori San Gaetano dispone di strumenti di ultima generazione per diagnosi precise, in grado di individuare anche le più piccole lesioni, anche in presenza di protesi. Se un esame dovesse evidenziare un’alterazione, è possibile effettuare approfondimenti diagnostici come l’agoaspirato o agobiopsia alla mammella e Risonanza Magnetica al seno.

Prevenire è essenziale per la tua salute.

