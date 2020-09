Badanti, aperti due sportelli per aiutare le famiglie e formare le assistenti familiari

Passare da autosufficiente a non autosufficiente, lo sanno tante famiglie, è un attimo: una caduta, un malanno, un ricovero e nel giro di pochi giorni figli e parenti della persona fragile – spesso anziana – si trovano travolti da un turbinio di decisioni, ricerche di un aiuto in casa, carte e burocrazia. Con in più l’apprensione di trovare la persona adatta e fidata.

Sono sempre di più infatti le famiglie che hanno bisogno di aiuto per assistenza a domicilio e c’è sempre più bisogno di garantire loro le competenze e la professionalità di chi si propone per svolgere questo delicato incarico. Il tema dell’assistenza familiare d’altronde è una delle emergenze destinate ad essere sempre più rilevanti nei prossimi anni, di pari passo con il progressivo invecchiamento della popolazione: per questo già lo scorso anno la Regione Veneto ha avviato in via sperimentale in tutto il territorio regionale un progetto finalizzato a creare una rete di sportelli territoriali per l’assistenza familiare, dove trovare una badante, orientarsi tra i servizi pubblici e privati presenti nel territorio per le famiglie e per l’assistenza alle persone, o anche solo conoscere le opportunità e i servizi di sostegno ai quali un nucleo familiare ha diritto, soprattutto nelle situazioni di difficoltà e fragilità.

In provincia di Vicenza, i primi due sportelli finanziati dalla Regione Veneto nell’ambito di questo progetto sono stati attivati recentemente a Schio e Thiene, grazie ad una rete che vede riuniti insieme, oltre ai Comuni coinvolti, l’Ulss 7 Pedemontana, la Conferenza dei Sindaci, Cisl Vicenza e la Cooperativa ConTe, con il Comune di Santorso in qualità di soggetto capofila. Il tutto finanziato, oltre che dall’Ulss 7 Pedemontana tramite i fondi della Regione Veneto, anche dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del progetto Altovicentino Comuni-ty.

I due sportelli sono stati apertia Schio (presso la Casa della Salute, il lunedì dalle 14.30 alle 17.30) e a Thiene (presso Centro Sanitario Polifunzionale, il giovedì dalle 9 alle 12) con un duplice compito. Ad essi infatti possono rivolgersi sia le famiglie che sono alla ricerca di nominativi di persone disponibili ad essere occupate come assistenti familiari, sia le lavoratrici e i lavoratori che desiderano proporre la propria candidatura per questa attività. Il tutto nell’ambito della regolamentazione appositamente prevista dalla Regione Veneto, dunque con la creazione e l’aggiornamento del registro regionale delle Assistenti Familiari.

Inoltre, per la mediazione delle situazioni particolarmente complesse, è possibile chiedere il supporto di un assistente sociale per aiutare le famiglie nella valutazione delle candidature. Per informazioni e appuntamenti presso gli sportelli di Assistenza Familiare di Thiene e Schio è possibile chiamare il numero 388-9868263 oppure scrivere a assistentinfamiglia@altovicentino.it .

«E’ un progetto di grande rilevanza – sottolinea Franco Balzi, sindaco di Santorso e presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto 2 – perché risponde ad un bisogno diffuso, molto più di quello che si potrebbe pensare: avere un punto di riferimento dove ricevere indicazioni affidabili costituisce una risorsa preziosa. Allo stesso tempo, questa iniziativa si colloca in una progettualità più ampia, quella dello Sportello Famiglia, che è finanziata dalla Fondazione Cariverona e vede riuniti in rete i comuni del Distretto per intercettare anche altri bisogni della famiglie, su servizi di varia natura. Il comune denominatore e la peculiarità è però sempre la logica di rete: un approccio a cui Santorso ha sempre creduto».

«Questo è un tassello in più nell’offerta di servizi alle famiglie con non autosufficienze. Come azienda socio-sanitaria – spiega Alessandro Pigatto, direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’Ulss 7 – noi lavoriamo soprattutto sulla residenzialità e sulle strutture intermedie, ma forniamo anche l’assistenza domiciliare di tipo infermieristico con l’Adi. Collaborare a questo progetto significa far fronte anche ad una fascia di necessità che non rientrava in queste categorie di utenti. E questo ci consente di aiutare le famiglie a tenere l’anziano in casa in situazioni di sicurezza».

A questo riguardo, tra le attività previste nell’ambito degli sportelli vi è anche l’organizzazione di corsi di formazione per le assistenti familiari. Il primo, con 20 posti, partirà il 2 ottobre e prevede 72 ore complessive, con lezioni in parte online e in parte in presenza (nella sala Casa del Custode del Comune di Santorso e presso la sede a Thiene di Engim Veneto). L’obiettivo è trasferire alla assistenti familiari le competenze necessarie per gestire gli assisti in casa, con nozioni di sicurezza domestica, psicologia e gestione dell’anziano, igiene e salute, primo soccorso e gestione della casa. L’iscrizione è completamente gratuita grazie al finanziamento messo a disposizione da Fisascat Cisl Vicenza attraverso i fondi dell’Ente Bilaterale Contrattuale Ebincolf. Le partecipanti, una volta completato il corso, riceveranno l’attestato di frequenza e avranno la possibilità di essere inserite nel Registro regionale delle assistenti familiari; inoltre per chi già lavora nel settore, al termine sarà possibile ottenere la certificazione Ebincolf relativa alle competenze acquisite.

Proprio sull’importanza di formare i lavoratori e le lavoratrici impegnate presso le famiglie si sofferma Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl Vicenza: «Qualificare gli operatori del settore con percorsi di formazione specifici rappresenta un riconoscimento della loro professionalità, ma allo stesso tempo è anche una fondamentale forma di tutela per le famiglie».