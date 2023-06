Scontro al semaforo di SS Trinità: quattro veicoli danneggiati, due in ospedale

Ambulanza nel quartiere di Santissima Trinità alle porte di Schio nel primo pomeriggio di oggi, dopo una carambola a quattro automobili che ha paralizzato il traffico proveniente da Santorso oltre che aver attivato la macchina di soccorsi. Fortunatamente, almeno per quanto noto, metà dei veicoli coinvolti nello scontro multiplo era ferma in sosta provvisoria all’incrocio semaforico tra la via omonima del quartiere e via Fleming.

Il bilancio dell’incidente stradale consta comunque di danni per migliaia di euro complessivi e di due persone ferite. Due gli automobilisti, infatti, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso del vicino ospedale Alto Vicentino a Santorso, dopo l’arrivo sul posto dei mezzi del Suem 118.

Sul posto le pattuglie di polizia locale di Schio dal comando locale per i rilievi e per capire l’esatta dinamica del fatto. In particolare, la conducente dell’autovettura Subaru Impreza, proveniente via SS. Trinità e diretta verso piazzale Divisione Acqui, per cause in corso di accertamento ha tamponato violentemente l’autoveicolo marca Dr. 6.0, che procedeva nella stessa direzione di marcia, per poi proseguire la corsa ed andare ad urtare altri due fermi all’altezza del semaforo.