Scontro auto-moto, centauro trasportato in elisoccorso al San Bortolo

Poco prima delle 16.30 di oggi, 22 giugno, si è verificato un grave incidente che ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale di un centauro, è ricoverato al San Bortolo di Vicenza. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti che in questo momento si trovano sul posto per i rilievi.

Quello che trapela dalle prime indiscrezioni è che una moto e una macchina si sono scontrate in via dell’Artigianato a Schio, a rimanere ferito con traumi multipli è il conducente della moto che ha riportato la frattura sia degli arti superiori che quelli inferiori, non è in pericolo di vita. Polizia Locale e Suem sono intervenuti per regolare il traffico, effettuare i rilievi e prestare le prime cure al centauro.

Notizia in aggiornamento