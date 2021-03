Semifinali di coppa Italia, il Famila sfida Bologna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il successo di giovedì per 84-53 sul Costa Masnaga, il Famila Wuber Schio si appresta a tornare in campo: questa sera, alle ore 20, le Orange sfideranno la Virtus Bologna, squadra rivelazione di questa stagione.

Schio viene da undici vittorie consecutive, se si contano anche i successi in campionato: grazie ad un gran lavoro sia a livello fisico che mentale, le ragazze di coach Vincent stanno dando vita ad un gran periodo. Per vincere questa sera (e poi eventualmente nella finalissima di lunedì), sarà necessario continuare su questa strada. Il Famila è la squadra più in forma del momento e sa bene come affrontare queste sfide: sarà interessante vedere come andranno i prossimi incontri.

Storia diversa per Bologna: le emiliane, padrone di casa di questa manifestazione, sono quarte in campionato e, con grande entusiasmo, stanno dando non poco filo da torcere a Schio e alle altre “big”. L’ultimo scontro diretto risale al 15 febbraio, disputato proprio a Bologna: vinse Schio con un netto 73-54, ma quasi certamente stasera non sarà una passeggiata. Bologna, con grinta e coraggio, si sta rivelando un’ottima spina nel fianco.

Per comprendere al meglio l’esito di questa coppa Italia, è doveroso tenere sott’occhio anche l’altra semifinale, in programma oggi alle 16.30: si affronteranno Venezia e Ragusa, le due principali rivali del Famila negli ultimi anni. La Reyer, come sempre, partirà da favorita, ma Ragusa si porta dietro l’esperienza dell’edizione 2019, nella quale trionfò e mise in mostra un gran basket: le iblee daranno il massimo per mantenere il titolo.

Da stasera, gli equilibri cominceranno a spezzarsi: le prime 4 classificate si sfidano per anticipare quella che sarà la lotta scudetto. A loro la scena, ci sarà da divertirsi.