Serie A1, il Famila termina la regular season con una vittoria

Appena pochi minuti fa è terminata l’ultima sfida di regular season di questa stagione di Serie A1 di basket femminile. Il Famila Wuber Schio si è imposto per 82-41 su Sassari, concludendo così in bellezza.

In vantaggio sin dall’inizio, le Orange non hanno mai riscontrato grandi difficoltà. Grazie al vantaggio iniziale, Schio ha potuto giocare sul velluto e conservare il prezioso score favorevole fino alla fine. Impeccabili sia in attacco che in difesa, le ragazze di coach Vincent hanno dominato sotto ogni aspetto: questo non può che essere il frutto di una dura preparazione che va avanti da mesi e di un grande stato di forma. Si tratta infatti della sedicesima vittoria consecutiva per il Famila, che ora attenderà di cominciare il cammino dei play-off.

Ancora una volta Mvp è stata Sandrine Gruda con 18 punti, ma bisogna sottolineare lo splendido gioco di squadra di Schio: nonostante le pesanti assenze di questo periodo, le scledensi sono riuscite a vincere in grande spolvero. Ora, come detto, la concentrazione dovrà andare ai playoff, il cammino decisivo per aggiudicarsi lo scudetto. Il Famila partirà tra le favorite, ma la concorrenza sarà forte. Certo è che un momento così non può che dare fiducia: una fiducia da cui partire per la caccia al titolo.