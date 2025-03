Si schianta con lo scooter su un muretto lungo la Sp46: morto un 59enne

Drammatica uscita di strada in moto a Schio intorno alle 17,30 lungo la Sp46 al confine con Torrebelvicino: una persona è deceduta. A rimanere coinvolto con esiti letali un motociclista 59enne di Torrebelvicino, Pietro Zanetti.

L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto nella curva presente in via Riva del Cristo, poco prima del centro abitato di Torrebelvicino ma in un tratto ancora nel territorio di Schio. Zanetti, che abitava a poco più di un chilometro dal luogo dell’incidente, ha perso il controllo del suo scooter, andando a schiantarsi contro il muretto di contenimento dell’abitazione del civico 16.

Nel giro di pochissimi minuti sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale Alto Vicentino: gli agenti, su indicazioni dell’operatore del Suem 118, hanno tentato le manovre salvavita anche con il defibrillatore in dotazione, fino all’arrivo dell’ambulanza. Il medico però ha solo potuto constatare il decesso del 59enne.

I rilievi del sinistro e la deviazione del traffico, intenso data l’ora, è stata curata da tre pattuglie della polizia locale, coordinate dal vice commissario Zaffonti. La viabilità è stata ripristinata poco dopo le 19.