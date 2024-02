Stella Più, Rosita Gonzato e la passione per la moda: “Create il vostro stile”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una passione per la moda che coltiva fin da piccola. E un negozio, Stella Più in centro a Schio (in via Pasini), dove le donne possono trovare capi di vero pregio e classe. Rosita Gonzato ha parlato di tutto questo nell’intervista con Gianni Manuel per la rubrica di Radio Eco Vicentino “StartUp“.

Se le si chiede perchè noi italiani veniamo definiti come i più bravi al mondo nella moda, lei non ha dubbi: “Innanzitutto per la qualità dei tessuti. In secondo luogo per la cura dei dettagli, ed è questo che fa la differenza: un look può essere basico, e per me è sempre quello più chic. Ma con un singolo dettaglio si crea un capo unico, purchè sia di qualità”. La passione per la moda ha segnato la sua vita sin dall’infanzia: “Da piccola passavo molte ore nel granaio di mia nonna dove c’erano le cassepanche da dove tiravo fuori pizzi e merletti. E torturavo mia nonna perchè glieli facevo indossare, era la mia cavia. A diciasette anni mi sono presentata alla Standa di Vicenza e ho detto al direttore che ero interessata ad entrare in quel mondo. Ho iniziato il giorno dopo, lavorando in un reparto cosmetici. Da lì, in seguito, sono passata al reparto abbigliamento donna da Coin”.

Rosita Gonzato non si definisce una stilista: “Curare il proprio aspetto fa parte di noi. Come fanno parte di noi i nostri valori. L’eleganza è buon gusto e un pizzico di audacia. Ogni donna dovrebbe crearsi uno stile, che non significa ostentazione. Bisogna riscoprire la meraviglia della quotidianità e smettere di seguire le tendenze. Curare piuttosto i dettagli, che fanno sempre la differenza. La moda va interpretata sfruttando al massimo la potenzialità di quello che si ha già nell’armadio. Lo dico sempre alle mie clienti: createvi un vostro stile, che esprima la vostra personalità”.

Tornando a parlare della sua esperienza nel mondo della moda, dopo la gavetta come commessa è passata a Milano: “Ci sono rimasta 15-20 anni, lavorando per grandi brand del settore. Ho lavorato fino all’età di sessant’anni, sia nella parte commerciale ma facendo anche l’indossatrice. Dopodichè, una volta in pensione, ho risposto all’appello di una signora di Vicenza e ho rilevato il suo negozio in centro a Schio, in via Pasini”.

Stella Più si concentra esclusivamente sulla moda femminile. E questo perchè “donna è bello, donna è emozione. La donna è tante cose messe insieme. Io mi ritengo fortunata ad aver fatto un lavoro che mi piace, e questo mi permette di relazionarmi con tante donne. Solitamente non c’è una complicità tra donne, che invece va creata. Io ascolto le mie clienti, che magari stanno vivendo un momento particolare. In un momento come questo che non è facile per nessuno un pò di sensibilità e umanità ci vogliono”.

Gabriele Silvestri