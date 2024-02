Incendio nell’hotel abbandonato, rinvenuto un cadavere carbonizzato

Non è stata al momento ancora resa nota l’identità di un corpo completamente carbonizzato rinvenuto dai Vigili del Fuoco tra le fiamme divampate nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio, a Bassano del Grappa.

Da pochi minuti dopo le 15 infatti, i pompieri stanno operando in Via Monte Ortigara a Bassano del Grappa per un rogo che ha interessato un annesso dell’ex hotel Continental in disuso da tempo: all’interno della struttura oramai fatiscente, i resti di un cadavere reso quasi irriconoscibile dalle conseguenze dell’incendio. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 9 operatori, hanno quindi proseguito le operazioni di spegnimento: ancora in corso le operazioni di bonifica dello stabile che è in parte collassato.

Non appena possibile inizieranno anche le operazioni di recupero del corpo individuato nella parte superiore dell’edificio, che dovranno essere effettuate in sicurezza dall’esterno. Sul posto il funzionario di guardia e personale dell’ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco per un primo sopralluogo per determinare le cause dell’incendio: presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, chiamati invece a dare un nome alla vittima. Non è escluso che si tratti di un senzatetto in cerca di rifugio, forse intrappolato tra le fiamme accese nel tentativo di scaldarsi prima dell’arrivo del buio.