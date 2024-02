Playoff Europa League: Milan-Rennes 3-0. In Olanda pari per la Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nell’andata del playoff di Europa League il Milan ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro. I rossoneri hanno sbloccato la partita nel primo tempo con un colpo di testa di Loftus-Cheek. L’inglese si è ripetuto, sempre di testa, a inizio ripresa sugli sviluppi di corner (47′) e sei minuti più tardi Leao (53′) ha chiuso la partita. Per la Roma di Daniele De Rossi prezioso pareggio a Rotterdam contro il Feyenoord (1-1). E’ Lukaku che trova la rete del pareggio.

Milan – Rennes. Al Roazhon Park sarà un’altra storia e probabilmente un altro Rennes, ma nella prima parte del playoff di Europa League il Diavolo si è portato a casa un 3-0 importante e convincente. Pioli ha impostato un inedito 4-1-4-1 che ha permesso al Milan di controllare il ritmo del gioco con il palleggio, lento ma preciso al punto giusto da poter far male nelle improvvise accelerazioni. La prima al 7′ ha portato alla traversa colpita da Leao (con deviazione), prova generale dell’azione da gol poco dopo la mezz’ora di gioco con il cross di Florenzi sfruttato al massimo dall’inserimento di Loftus-Cheek, bravo a deviare il pallone infilandolo sul secondo palo.

E’ soprattutto a inizio ripresa che i rossoneri hanno schiacciato il pedale dell’acceleratore scappando via. La giocata di Pulisic subito al rientro in campo ha portato al calcio d’angolo spizzato da Kjaer e ribattuto in rete ancora da Loftus-Cheek, nuovamente di testa, al 47′ e poco dopo con una pressione offensiva al limite dell’area del Rennes i rossoneri hanno calato il tris; Hernandez svettando di testa ha recuperato il pallone che Leao gli ha restituito in profondità di tacco, capitalizzando poi di prima intenzione l’assist del francese per il 3-0. Nella mezz’ora finale il Milan avrebbe potuto anche trovare la quarta rete ma è impreciso. Importante però non aver preso gol in vista della gara di ritorno in Bretagna. Gara di ritorno il 22 febbraio a Rennes.

Feyenoord – Roma. Al suo debutto europeo come allenatore, Daniele De Rossi conquista un preziosissimo punto in terra olandese e può guardare con grande ottimismo al match di ritorno. A far ben sperare i tifosi giallorossi è la prova di grande personalità della squadra. Traversa con Paredes e popi la beffa, nel recupero del primo tempo, da un colpo di testa di Paixao. Nella ripresa ci pensa di testa Lukaku a trovare il pareggio (67′), mentre al 91′ Svilar è salvato dal palo sulla punizione di Ivanusec. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico.