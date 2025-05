Anziano sulla ciclabile si scontra in bici con un camioncino e rimane ferito

Un anziano ciclista di 85 anni, è rimasto ferito questa mattina mentre in bici percorreva la pista ciclopedonale in via Divisione Julia a Dueville: nello scontro con un furgone ha riportato alcuni traumi importanti ed è stato portato in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,20 di oggi, venerdì 9 maggio. B.K., ragazzo 34enne di Arzignano, stava uscendo alla guida di autocarro Mercedes dal passo carraio della ditta ColorService per immettersi sulla viabilità di via Divisione Julia ed è entrato in collisione con l’anziano – M. L., del posto – che stava percorrendo in bici la pista ciclopedonale che costeggia la via.

L’85enne è stato immediatamente soccorso dallo stesso conducente dell’autocarro. Poco dopo è giunta sul posto anche un’ ambulanza che ha trasportato il ciclista all’ospedale di Vicenza in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente e la regolazione traffico sono state effettuate da una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino del comando di Thiene.