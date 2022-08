Thomas Ceccon: “Vorrei dire al me stesso di dieci anni fa di non arrendersi mai”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In un post su Instagram il campione di nuoto scledense Thomas Ceccon tira le somme dopo la conclusione dei suoi Campionati Europei di Roma, nei quali è salito sul podio in tutte le gare a cui ha partecipato, portando a casa quattro ori e due argenti: sono sue ben sei delle 35 medaglie conquistate dalla Nazionale italiana di nuoto di Cesare Butini.

«Non sono bravo con le parole – scrive il campione di nuoto di Schio, recordman mondiale nel 100 metri a dorso e punta di diamante del nuoto italiano – ma penso che sia d’obbligo spendere due righe per ringraziare me stesso e tutto lo staff. Si è concluso un capitolo di un libro con molte pagine, che sto scrivendo con tanta passione e dedizione.

Volevo in primis ringraziare la mia famiglia perché senza di loro non sarei mai stato quello che sono adesso. Non mi rendo conto di tutto quello che fanno e che hanno dovuto sacrificare i miei genitori per potermi dare quello di cui avevo sempre bisogno.

Una figura molto importante è Alberto. Maestro non solo in vasca, il rapporto umano che abbiamo non ha prezzo. Mi ha visto e aiutato a crescere sia come atleta sia come persona. Non dimentico Anna, è stata la mia vera prima allenatrice che mi ha fatto amare e appassionare a questo sport.

Passando allo staff, @leosportcreazzo che è la mia società civile, @federnuoto e @fiammeoronuoto che mi danno la possibilità di allenarmi a casa e di investire sul mio futuro. Il medico Tiziana che è sempre a disposizione ad ogni ora e luogo del mondo e in fine la fisioterapista @paopolet che ogni settimana mi segue costantemente.

Ultimo ma non per importanza myself. Vorrei poter parlare con il me di 10 anni fa a dirgli che non deve mai arrendersi anche se le cose vanno male perché la strada è quella giusta. Ora vi lascio con una frase che mi accompagna da tempo…

– No man ever steps in the same river twice for it’s not the same river and he’s not the same man –

#tuttotorna #lentomaviolento #rm»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ceccon Thomas (@ceccon_thomas)

Ceccon cita insomma il filosofo greco Ercaclito con una frase presa dal suo celebre aforisma Pantarei (“Tutto scorre”): “Nessun uomo può bagnarsi nello stesso fiume per due volte, perché né l’uomo né le acque del fiume sono gli stessi”. E poi aggiunge gli ashtag che ormai sono diventati il suo “marchio di fabbrica”: “tutto torna” e “lento ma violento”.