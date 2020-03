Si è spento Leone Battilotti, vicesindaco di Torrebelvicino

Una tragedia scuote la comunità di Torrebelvicino: nella serata di ieri è venuto a mancare il vice sindaco Leone Battilotti. Aveva aveva 72 anni, e si è spento all’ospedale di Santorso. Da due settimane era ricoverato per problemi respiratori, non legati al CoVid-19.

“Con la tristezza più grande nel cuore, il sindaco e l’amministrazione comunale di Torrebelvicino comunicano che nella tarda serata di ieri il Vicesindaco Leone Battilotti è venuto a mancare – ha detto il sindaco Emanuele Boscoscuro – ieri dopo un miglioramento e lo spostamento dalla rianimazione è avvenuta la drammatica ricaduta che lo ha strappato alla nostra comunità”.

Battilotti lascia moglie, due figli e quattro nipoti. “Leone oltre ad essere Vicesindaco di Torrebelvicino con deleghe al sociale era anche presidente del tavolo provinciale prodotti DeCo e consigliere nell’unione Montana Alto Vicentino, nonchè presidente dell’associazione Ex Allievi dell’Itis De Pretto di Schio – prosegue Boscoscuro – è stato negli ultimi anni Presidente e fondatore della ProLoco comunale e prima assessore all’istruzione provinciale durante il mandato Dal Lago. Nel passato aveva ricoperto anche diversi altri incarichi ed in particolare ricordava con piacere di essere stato il presidente del Calcio Torre più longevo con i suoi dieci anni di mandato a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90”.

“Con la sua esperienza è stato colonna portante del nostro percorso amministrativo per la capacità organizzativa e relazionale – spiega ancora Boscosuro – un uomo straordinario che abbiamo avuto la fortuna di conoscere a fondo e con cui abbiamo affrontato spalla a spalla le difficoltà e le gioie del cammino comunale. In questo tragico periodo in cui la sua grande lucidità e la sua solidità sarebbero stati fondamentali dobbiamo trovare la forza per andare avanti seguendo il suo esempio e la sua dedizione”.

“Ringraziamo tutte le numerose amministrazioni, associazioni e cittadini che stanno inviando messaggi di cordoglio e vicinanza all’amministrazione di Torrebelvicino ed alla famiglia – conclude il sindaco – la sua mancanza lascerà un vuoto incolmabile e per tutto quanto ha dato e continuava a dare alla nostra comunità e che purtroppo che in questo periodo non potremmo ricordare con una adeguata cerimonia. Ma passata l’emergenza troveremo il modo per ricordare Leone e la sua operosa attività”.