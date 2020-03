Coronavirus, al via a Thiene un servizio di supporto psicologico del consultorio Sintonia

Stiamo vivendo giornate particolarmente delicate anche dal punto di vista psicologico, non solo per la necessità di dover sospendere le normali relazioni interpersonali, ma anche per il flusso di notizie che aumenta il carico di ansia che sosteniamo quotidianamente di fronte alla situazione creata dalla pandemia. A sostegno della cittadinanza di Thiene, arriva ora il servizio gratuito offerto dal Consultorio familiare socio-educativo “Sintonia”.

«Ho ricevuto la proposta di “Sintonia” – afferma Anna Maria Savio, assessore ai servizi alla persona e alla famiglia – che ha dato la propria disponibilità per mettere a disposizione della comunità gratuitamente la professionalità dei propri esperti. Ho accolto subito l’offerta, che costituisce ora un servizio importante destinato all’ascolto e al sostegno psicologico. Ringrazio l’associazione con la quale, peraltro, abbiamo già iniziato a collaborare con successo nel recente progetto destinato alle neo mamme ed attualmente sospeso, proprio per l’emergenza Covid 19”. «E’ un servizio prezioso messo a disposizione della città – aggiunge il sindaco Giovanni Casarotto – ed è giusto esprimere l’apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità dimostrate da Sintonia con questo servizio che, preciso, sarà attivo limitatamente all’attuale periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus».

«In questo periodo di isolamento – spiega Daniela Ligresti, presidente di “Sintonia” – molte persone soffrono di solitudine e possono sentirsi smarrite per la difficoltà a gestire la propria vita quotidiana; possono emergere preoccupazioni per sè e per i propri cari. La convivenza forzata può, inoltre, acuire i conflitti all’interno della coppia e con i figli. Il nostro Consultorio ha l’obiettivo di dare sostegno alle situazioni di disagio sia personali che familiari tramite professionisti volontari, come psicologi, assistenti sociali, consulenti familiari e counsellor, che si rendono gratuitamente disponibili per dare un aiuto psicologico e socio-educativo a coloro che stanno vivendo momenti di difficoltà, tramite colloquio telefonico o videochiamata in WhatsApp».

Chi è interessato a richiedere supporto psicologico può contattare direttamente gli psicologi ai numeri telefonici 349-5046261 (Daniela) e 333-1745973 (Raffaella), a disposizione per colloqui tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.