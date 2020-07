“Un plauso ai volontari per il lavoro durante CoVid”. Il ringraziamento dell’Unione Montana Pasubio

Ieri mattina gli otto sindaci dell’Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino hanno condiviso il loro ringraziamento a tutto il volontariato che ha operato in emergenza Covid-19.

“Con riconoscenza e gratitudine per aver dimostrato spirito di solidarietà e grandissimo senso civico” sono state le parole poste in calce sulla pergamena donata ai volontari, a ricordo di tanto impegno profuso.

Gli 8 comuni infatti (Posina, Valli del Pasubio, Schio, Torrebelvicino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso e Piovene Rocchette) hanno avuto il pieno supporto da uomini e donne uniti dal sistema di protezione civile; dai Volontari delle squadre comunali PC di Santorso e di San Vito di Leguzzano; dal Comitato CRI – Schio; dalla PC ANA Val Leogra; dai giovani dell’AGESCI Veneto; dai volontari Associazione Carabinieri Nucleo 182 e dall’Associazione PC Pasubio – Alto Vicentino.

Un’assistenza alle popolazioni del territorio non certo di facile gestione sia per la per la diversità degli interventi richiesti che per l’estensione del territorio coinvolto. Grazie al loro contribuito si è garantito un grande servizio che non ha lasciato solo nessuno.