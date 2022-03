Uomo in difficoltà rimane bloccato in una grotta di Monte di Magrè. Salvato dai pompieri

Vicenda in attesa di chiarimenti attesi a breve termine quella che ha visto come malcapitato protagonista un vicentino – di età sulla quarantina – nella tarda serata di domenica sulle colline sopra Schio. Si tratta d un escursionista giunto sul posto in mountain bike che, per motivi tutti da spiegare, si era inoltrato in una grotta in località “Siberia”, zona abbastanza impervia in prossimità della frazione di Monte di Magrè.

L’uomo è rimasto “intrappolato” all’interno di uno degli anfratti presenti tra rocce e bosco, a quanto pare impossibilitato ad uscire autonomamente. Per ora non sono disponibili ulteriori dettagli, se non che le ricerche si sono protratte per alcune ore, dopo aver ritrovato una bicicletta all’esterno rispetto all’ingresso del cunicolo.

E’ noto solamente che a prestare aiuto alla persona in difficoltà sono stati i vigili del fuoco del distaccamento Alto Vicentino di Schio, intervenuti con una squadra sul posto, a quanto pare senza necessità di richiedere il supporto del corpo Alpino e Speleologico. Il 40enne soccorso non verserebbe in cattive condizioni di salute ed è stato portato in salvo dagli stessi pompieri a notte inoltrata, con intervento concluso alle 2 di lunedì.

La notizia è in aggiornamento