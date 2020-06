120 nuovi posti auto per le Gallerie del Pasubio: apre oggi il nuovo parcheggio

Apre nella giornata di oggi il nuovo parcheggio realizzato dal Comune di Valli del Pasubio in località Bocchetta Campiglia, all’entrata della celebre Strada delle 52 Gallerie. 120 nuovi posti auto andranno così a sommarsi agli altri 270 posti del vicino parcheggio di proprietà del Comune di Posina, andando a risolvere i cronici problemi di spazi e sovraffollamento dei weekend d’estate.

“Bocchetta Campiglia rappresenta il punto di partenza per l’accesso, attraverso la Strada delle 52 Gallerie, la strada degli Scarubbi e il sentiero Falcipieri, al rifugio Achille Papa ed alla Zona Sacra della parte sommitale del Monte Pasubio – spiega il sindaco di Valli Carlo Bettanin – sono sempre di più, ogni anno, gli escursionisti che scelgono di praticare questi percorsi e di conseguenza, la necessità di parcheggio è divenuta col tempo un problema sempre più pressante. Basti pensare che, sulla base delle presenze registrate negli scorsi anni dai parchimetri, il numero delle auto parcheggiate in sito nel periodo da giugno a settembre è stato di circa 15.000 unità”.

“I due comuni di Posina e Valli del Pasubio in seguito al cambio di amministrazione di quest’ultimo avvenuto lo scorso anno, grazie ai buoni rapporti intercorrenti tra i due sindaci si sono molto avvicinati – spiega il primo cittadino di Posina Andrea Cecchellero – permettendo di sviluppare una progettualità condivisa che ha portato alla decisione di convenzionarsi per gestire l’area nel migliore dei modi: questa verrà infatti effettuata mediante un partenariato proporzionale calcolato sulla base dei posti auto disponibili di ogni singolo comune. Una parte dell’incasso verrà poi destinata alla manutenzione della Strada delle 52 Gallerie, degli Scarubbi e del sentiero Falcipieri oltre che al servizio di sorveglianza e di regolamentazione del traffico”.

Presso l’ingresso della Strada delle 52 Gallerie per tutte le domeniche e le festività del periodo estivo saranno poi impiegati i volontari della Protezione Civile per un’azione informativa sul Covid-19 operata anche mediante idonea cartellonistica predisposta appositamente. Saranno attivati il Centro Operativo Comunale una serie di associazioni di volontari per il controllo degli accessi. Il servizio prevede che i volontari comunichino ai gruppi superiori alle 3 unità (se non di famigliari) che è necessario mantenere distanze adeguate tra le persone degli altri gruppi e che sarà vietato percorrere in discesa la strada delle gallerie per evitare di incrociarsi con chi sale.

“Voglio ringraziare l’ex assessore ai Lavori Pubblici di Valli, Giuliano Cumerlato, per il grande impegno profuso nella progettazione del parcheggio – conclude Bettanin – così come l’attuale assessore Eddys Dalla Riva. Questo parcheggio è il frutto di uno sforzo corale della passata e presente amministrazione del comune di Valli, e adesso sarà gestito in armonia con i colleghi di Posina al fine di dare una proposta ricettiva comune e di qualità ai tanti turisti che visitano il monte Pasubio”.