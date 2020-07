Domani “giornata della montagna”: 50 volontari a lavoro

Sabato 25 luglio le associazioni di Valli del Pasubio si metteranno a lavoro nella “Giornata della montagna”, un appuntamento che coinvolgerà 50 volontari nella nella pulizia e manutenzione della Strada del Re, di Malga Prà e dei Frantoi del Balasso.

E’ prevista la chiusura pedonale del tratto della Strada del Re dall’Ossario al Ponte Avis, data la presenza dei volontari al lavoro. La chiusura sarà dalle 6 alle 13. “Invitiamo quindi i turisti che volessero visitare il Ponte Avis a fare il giro di Campogrosso salendo dalla parte trentina, per eventualmente rientrare dalla Strada del Re sul versante veneto nel pomeriggio – spiega il consigliere con delega alle Associazioni Cristian Sbabo – una piccola accortezza per permettere ai volontari di lavorare senza pensieri. Sono molto contento di questa iniziativa, che è partita direttamente dalle associzazioni. Il comune si è messo in testa per la regia, oltre che per fornire il materiale da lavoro e i pasti ai volontari”.

Presenti una cinquantina di volontari delle associazioni Alpini, della costituenda sezione di Protezione Ceivile, ANC, Pasubagria, gruppi volontari Sant’Antonio, Boomerang Club, Cacciatori. Tre le zone di lavoro: Strada del Re, pascoli di Malga Prà e Frantoi del Balasso, in prossimità della cascata Brazzavalle.