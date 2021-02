Scivola sul Cornetto durante una scalata: muore alpinista 29enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un gravissimo incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sul gruppo del Sengio Alto, sulle Piccole Dolomiti: un alpinista ha perso la vita dopo un volo di 40 metri.

L’allarme al numero di emergenza del Suem 118 è scattato alle 11.34. L’uomo è scivolato mentre stava risalendo un canale insieme con la compagna, sul versante Sud del Monte Cornetto: per ore l’elicottero di Verona Emergenza ha operato in zona portando prima i soccorritori e quindi intervenendo per il recupero della persona infortunata. L.G., 29enne di Rovereto (Trento), stava scalando un tratto misto di neve e ghiaccio con ramponi e piccozza ed era in testa alla cordata. Improvvisamente, ha perso la presa precipitando per 40 metri.

Non riuscendo più a vederlo e sentirlo, la compagna si è posta il un punto sicuro sul Sentiero di arroccamento e ha lanciato l’allarme al 118. L’elicottero di Verona emergenza, arrivato nel punto indicato, ha sbarcato verricellandoli il tecnico di elisoccorso e un secondo tecnico presente in base. I due soccorritori sono scesi nel canale per una cinquantina di metri e lo hanno poi risalito per altri 30, raggiungendo la ragazza. Lì hanno dovuto liberare il passaggio di due gallerie per uscire in un punto dove sono stati sbarcati dall’elicottero 5 tecnici del Soccorso alpino di Schio, trasportati in quota in supporto alle operazioni e scesi con un verricello di 30 metri.

Caricata a bordo la giovane alpinista, l’eliambulanza si è allontanata, mentre i soccorritori hanno attrezzato la calata per procedere al recupero della salma. Ricomposto, il corpo dell’alpinista è stato imbarellato e fatto scendere per 150 metri per permettere all’elicottero di avvicinarsi e provvedere al suo spostamento a valle. Anche i soccorritori sono infine rientrati con diverse rotazioni del velivolo.