Malore al Rifugio Papa, escursionista portato in ospedale in elicottero

Intervento del soccorso alpino in zona Pasubio in tarda mattinata per un malore accorso ad un escursionista.

Alle 11.40 la Centrale del 118 ha allertato infatti il Soccorso alpino di Schio per un malore al Rifugio Papa. Dopo essere salito con amici in mountain bike, infatti, un cinquantanovenne di Montecchio Maggiore, si era sentito poco bene.

Poiché le nubi alte non permettevano l’avvicinamento dell’elicottero di Verona emergenza, una squadra ha iniziato a salire da valle, mentre due soccorritori che si trovavano casualmente nelle vicinanze si sono portati sul posto. Fortunatamente un varco nelle nuvole ha lasciato entrare l’eliambulanza di Trento che ha imbarcato l’uomo e lo ha trasportato all’ospedale di Rovereto.