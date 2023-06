Pasubio, installata la pedana sulla Strada delle 52 Gallerie dopo la frana: da oggi via libera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sono conclusi a tempo di record, favorite dal bel tempo degli ultimi giorni, le operazioni di posa di una pedana tra la 45esima e la 46esima galleria sul Monte Pasubio e della messa in sicurezza del tratto di sedime in pietre crollato lo scorso 1 aprile 2023. Di ieri la revoca ufficiale dell’ordinanza comunale e, quindi, di fatto da oggi il sentiero alpino torna percorribile nella sua interezza.

Ottima notizia per gli escursionisti diretti verso le Piccole Dolomiti vicentine nel ponte del 2 Giugno, dunque, con la riapertura totale a due mesi dalla frana improvvisa che provocò il crollo in pratica di metà della via percorribile solo a piedi, rendendola molto pericolosa su un costone con strapiombo. Oltre alla passerella installata senza intoppi, si è proceduto all’assestamento della “spalla” su cui poggia la strada.

A renderlo noto è stato nel corso della di serata di ieri il Comune di Valli del Pasubio, ente locale competente territorialmente. Si è trattato di un intervento con carattere d’urgenza e da ritenersi co unque una soluzione temporanea, finanziato dalla quota accantonata di ricavi derivante dai parcheggi di zona Campiglia, in convenzione con il Comune di Posina. Un fondo specifico destinata a manutenzioni ordinarie e, come nel caso del tratto inagibile, straordinarie. Costo intorno agli 8 mila euro.

Il lavoro è portato a termine in un meno di una settimana, dopo i precedenti sopralluoghi preparatori e il trasporto via cielo della pedana e di altri materiali da cantiere, da una ditta specializzata (la “Piccole Dolomiti” di Cornedo) in bonifiche montane. Dopo il collaudo delle ultime ore, la Strada delle 52 Gallerie tra natura e storia torna dunque “a regime” giusto in tempo per la stagione estiva alle porte.