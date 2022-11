Piante e rami cadono sulla provinciale. La maggioranza: “siamo stati profetici”, altra lettera a Vi.Abilità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una lettera inviata all’ente Provincia di Vicenza da parte del gruppo di maggioranza di Valli del Pasubio non ha potuto evitare l’ennesimo verificarsi di problemi sulle strade – e ad alto rischio anche per automobilisti di passaggio – a causa del maltempo. Ancora una volta pioggia e raffiche di vento incuneatesi nella vallata hanno portato come conseguenze il distacco di rami e lo sradicamento di piante. Colpiti alcuni automezzi, tra cui quella proprio di un consigliere comunale e, per ironia della sorte, pure uno di proprietà della Provincia.

Giusto lunedì sera, in una delle consuete riunioni del gruppo “Valli Futura”, compagine ala guida dell’ente locale dalle ultime elezioni comunali a lista unica, con le previsioni (nefaste) del tempo alla mano si era deciso di scrivere una lettera via posta elettronica alla Provincia e alla società Vi.Abilità, quest’ultima incaricata della gestione della rete viaria provinciale di Vicenza. Il giorno dopo – ndr ieri, quindi – il maltempo nel pomeriggio ha colpito l’area della Val Leogra provocando i consueti danni e situazioni di rischio. Al Presidente dell’ente berico Francesco Rucco il compito di prendere iniziative attivando chi di competenza.

Una comunicazione formale che non era affatto la prima di questo genere, ma solo l’ultima in ordine di tempo di una lunga serie. Ieri sera la “reazione” pubblicata sulla pagina sociale del gruppo Valli Futura, uno “sfogo” aperto che pubblichiamo integralmente. “Lunedì alla fine di una delle mille riunioni che facciamo ci siamo detti: domani mandiamo una lettera alla Provincia, perché si mettano in testa di tagliare le piante lungo la provinciale, che sono pericolosissime. L’abbiamo mandata, l’ennesima lettera, e siamo stati profetici: nel pomeriggio si è scatenato il putiferio di vento e decine di piante si sono schiantate al suolo. Fatalità, proprio una di queste piante, ha colpito dei mezzi di Vi.Abilità, l’ente che ha il compito di vigilare sulle nostre strade provinciali. Un nostro consigliere rientrando a casa, inoltre, ha visto la sua macchina colpita da una pianta in caduta”.

Da parte del Comune locale è stata messa in campo ieri dal tardo pomeriggio per lavorare sulle vie di comunicazione locali, liberando le strade nei quartieri e nelle frazioni di Valli del Pasubio, continuando a pattugliare fino al perdurare dell’ondata di perturbazione. “Quanto dovremo predicare ancora nel nulla – si legge nella seconda parte del post – prima che qualcuno in Provincia o in Regione ci ascolti? Quante lettere e mail e carte dobbiamo mandare? Dobbiamo veramente aspettare il primo morto prima che si accorgano dello stato delle nostre strade? Quanto a lungo dobbiamo continuare a farci il segno della croce ogni volta che piove o nevica o c’è vento? Il nostro sulle strade comunali lo stiamo facendo, tartassando i proprietari e andando continuamente di ordinanze. Ma se non ci sarà un coordinamento provinciale e regionale, non andremo da nessuna parte”.