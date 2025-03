Il Mercatino dell’usato propone 36 bancarelle tutte da scoprire al “Bosco”

Torna a Thiene il Mercatino dell’Usato che tanto piace non solo agli “addetti ai lavori” ma anche a tanti curiosi. Un evento che la città ospita come di consueto per coloro che non si tirano mai indietro di fronte all’occasione di scambiare, vendere o acquistare qualche oggetto che magari viene rispolverato da soffitte e cantine di casa.

L’appuntamento, il primo di quest’anno, è per sabato 22 marzo 2025 dalle 9 alle 18 al Bosco dei Preti. I partecipanti ammessi 36 massimo con gli stand o bancarelle, come per l’ultima edizione 2024.

Il regolamento, come noto, prevede che la partecipazione sia riservata a privati cittadini residenti nel Comune di Thiene e/o associazioni senza scopo di lucro, che non svolgano attività commerciale in modo professionale e che offrano al pubblico oggetti usati non aventi valore storico o artistico, ma solo di valore economico contenuto (ad esempio oggettistica d’arredo, attrezzi, giochi, libri, capi di abbigliamento e alto ancora). Nato nel 2015, oggi prevede un totale di 36 postazioni. Ogni espositore ha a disposizione 10 metri quadri. Per l’anno in corso sono previste due edizioni. Dopo l’edizione di marzo il mercatino dà appuntamento al prossimo autunno.

Spiega l’assessora Marina Maino: “Il Mercatino dell’Usato si conferma essere, edizione dopo edizione, un’opportunità capace di riscuotere l’interesse dei Thienesi e un’occasione concreta di promozione della cultura del riciclo, oggi quanto mai necessaria per risparmiare in risorse e combattere lo spreco. Per questo l’iniziativa è stata inserita anche nell’ambito del progetto M’Illumino di Meno che quest’anno aveva puntato i riflettori sulla produzione e consumo del fast fashion, una tendenza di moda dal forte impatto ambientale e che si può contrastare proprio con iniziative, come il Mercatino dell’Usato, che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti”.