Se n’è andato a 92 anni Floriano Freschi, il nonno supertecnologico di contrada Malunga

Se n’è andato, a 92 anni, Floriano Freschi, vicentino di residenza ma valligiano di adozione, conosciuto come il nonno supertecnologico: a novant’anni suonati infatti era presente sui social con la freschezza di un ventenne e leggeva con piacere anche L’Eco Vicentino, che gli aveva dedicato un articolo un paio di anni fa. Gli ultimi suoi post su Facebook risalgono a fine marzo. Era molto attivo anche sul gruppo Facebook “Sei di Valli del Pasubio se.”.

Il motivo della sua passione per i social e la tecnologia? “Stare al passo coi tempi” raccontava Floriano, classe 1929, residente a Vicenza ma che spesso si poteva incontrare a Valli del Pasubio, paese natio della moglie Anna Pianalto (66 anni di vita insieme), e luogo dove aveva deciso di comprare casa (nel quartiere Malunga) e di ristrutturarla.

Nonostante non avesse potuto finire le scuole medie e una vita passata nella forgia delle Ferrotramvie Vicentine a Vicenza (a cavallo fra gli anni ’50 e ’90), la sete di conoscenza, di buone letture e di stare al passo con i tempi lo ha sempre contraddistinto, tanto che quando è arrivata la pensione con la moglie hanno fatto un corso di inglese e sono partiti per un viaggio negli Stati Uniti, alla ricerca dei parenti di lei, emigrati da Valli a fine ‘800.

Valli del Pasubio è diventato poi il luogo dove Floriano e Anna hanno trascorso lunghi tratti dell’anno immersi nella pace alle pendici del Sengio Alto: Floriano fino a poco tempo fa ancora alternava la motosega ed il tagliaerba alla lettura: Pascal, Seneca, Dostoevskij, Goeth, mica autori semplici.La sua grande passione erano stati poi i viaggi, che immortalava in foto che poi, insieme anche a foto storiche e di ricordi, condivideva sul suo profilo Facebook.

“Floriano era il guardiano di Malunga, della nostra comune contrada sotto il Sengio Alto – spiega il vicesindaco di Valli, Federico Pozzer. Ringrazio Dio di averlo messo sulla mia strada, e di avermi fatto apprezzare la sua straordinaria gentilezza, posatezza, fede, profondità d’animo, amore per il creato. Non riesco ad immaginare che non lo vedrò più, passando davanti a casa sua, appoggiato alla ringhiera in ferro battuto che hai forgiato con le sue stesse mani”.

Toccanti anche le parole che la figlia Elena ha affidato a Facebook: “La gentilezza e la pazienza che ti hanno accompagnato per tutta la tua lunga e serena vita ti hanno accompagnato anche in questo ultimo periodo, te ne sei andato in punta di piedi, ma il mio cruccio più grande è quello di non essere stata con te e non averti potuto tenere le mani, quelle tue grandi mani gentili che come scrissi da bambina in una poesia dedicata a te ‘… pur rugose e incallite per il duro lavoro sempre accarezzano il volto mio…’. Voglio pensare che tu ci abbia sentiti vicini, che tu te ne sia andato immerso nei bei ricordi, pensando a tutti noi e soprattutto alla mamma, l’Amore della tua vita. Ti piaceva raccontare spesso ai nipoti di quanto avevi pregato Dio perché ti facesse conoscere la donna giusta.Ti ho sempre visto come un grande albero, dalle radici profonde e dai grandi rami alti e rigogliosi, sapevi diffondere attorno a te una pace profonda. Ringrazio Dio per averti avuto come papà, Filippo ed io di meglio non potevamo sperare, così come sono stati fortunati i nostri figli ad averti come nonno.Ora ti penso lassù, nell’azzurro del cielo, oltre le montagne e gli amati Casarotti, che ci guardi con i tuoi occhi dolci… e io mi cullo nel tuo abbraccio”.

“E’ stato lucido fino alla fine, ha guidato l’auto fino a dicembre e fino ad allora ha anche fatto il pane, poi in gennaio ha iniziato a mangiare meno e ha avuto alcuni ricoveri, fino al trasferimento nella struttura di Monte Crocetta a Vicenza, dove è mancato lunedì mattina senza che potessimo essergli vicini” spiega ancora la figlia.

I funerali di Floriano Freschi saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Vicenza domani giovedì 26 maggio alle 14.45.