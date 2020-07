Cloud, Dolson, Trimboli: il Famila Basket completa il roster per la prossima stagione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

di Edoardo Mario Francese

La società del Famila Basket ha scelto la diretta Facebook per ufficializzare gli ultimi tre acquisti per la prossima stagione, ponendo di fatto la parola fine sulla sessione di mercato: Stefania Trimboli e le statunitensi Cloud e Dolson sono pronte ad accasarsi a Schio.

Trimboli, playmaker classe 1996, viene da un’ottima annata ad Empoli, nella quale ha dimostrato grande lettura di gioco e buone percentuali al tiro, tanto da conquistare l’interesse di coach Pierre Vincent. Per lei questa diventa un’occasione per mettersi in mostra davanti al pubblico europeo. Stefanie Dolson, campionessa con la nazionale americana ai giochi di Porto Rico 2019, ha giocato per due stagioni di fila alle Chicago Sky e porterà centimetri ed esperienza sotto canestro (il Famila ne aveva bisogno).

Infine, per tranquillizzare tutti i tifosi Orange, sempre De Angelis ha confermato l’acquisto di Natasha Cloud, guardia in forza alle Washington Mystics: “Le abbiamo chiesto se la rinuncia alla stagione 2020 in America avrebbe complicato il suo arrivo a Schio, per fortuna possiamo tirare un sospiro di sollievo”.

“Abbiamo fatto le nostre scelte e siamo fiduciosi di poter fare bene la prossima stagione” ha commentato il dg Paolo De Angelis, conscio del lavoro svolto dalla società in questo periodo di stop. Sperando che da ottobre possa ricominciare il campionato (nel rispetto delle norme anti-coronavirus) l’obiettivo rimane la conquista dello scudetto e, perché no, la scalata verso il successo in Eurolega. Con 7 conferme e 5 nuovi acquisti mirati, Schio potrà veramente credere nell’impresa europea.