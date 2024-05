Il Vicenza “tarantolato” inizia l’avventura playoff. Stasera i biancorossi attaccano la serie B

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Entra in scena anche L.R. Vicenza nella lotteria dei playoff di serie C, in cui alla fine solo una squadra si aggiudicherà il jackpot, vale a dire la promozione in serie B dalla porta di servizio dei playoff. Stasera alle 20.30 si gioca il match di andata tra Taranto e l’undici di Vecchi, in Puglia, con replica sabato prossimo (18 maggio) al Menti a campi invertiti.

Si tratta in pratica di un ottavo di finale, con i biancorossi a entrare in gioco da questo turno in quanto testa serie, e con il vantaggio del “due su tre”: vale a dire con passaggio ai quarti in caso di somma gol in equilibrio dopo i 180′. La prima metà (più recupero) della contes sarà ospitata allo Stadio Erasmo Iacovone, che la stampa locale preannuncia come una bolgia e cancelli aperti con largo anticipo su richiesta della società di casa.

Squadra di casa con i colori rossoblu, al completo e con già alle spalle un match di playoff non vinto ma comunque vincente in virtù dello 0-0 che ha qualificato i tarantini. Come noto da Vicenza ieri non sono potuti partire da convocati per la partita di stasera il lungodegente attaccante Rolfini (crack al ginocchio, stagione finita) e il trequartista Proia, infortunati e quindi con reparto offensivo con poche varianti disponibili. Il trio Ferrari-Pellegrini-Della Morte non dovrebbe venire scalfito nelle scelte avanzate del tecnico berico.

Il sorteggio di domenica mattina ha opposto la quarta squadra classificata del girone C (ma sarebbe stata la seconda al netto della penalizzazione di 4 punti) alla terza del girone A, un Vicenza che ha perso una sola partita nel 2024 e punta ovviamente ad aggiungere altri 8 match alla striscia di risultati positivi ancora aperta. Niente esodo di tifosi biancorossi verso il profondo Sud del Tavoliere, visti i soli 100 biglietti in tribuna messi a disposizione e un fortino da 10 mila presenze tutte a favore dei rossoblu. Il settore ospiti, infatti, è inagibile in seguito ai danni lasciati da una tifoseria in un incontro di campionato.