L.R. Vicenza e Arzichiampo scoprono il cammino: pubblicato il calendario di serie C

Sfornato sul vassoio di serie C (girone A) un doppio confronto berico-bresciano al debutto della stagione 2025/2026 per i due club vicentini del pallone. Esordio allo Stadio Menti con ospite il Lumezzane per i biancorossi di Gallo, trasferta in Lombardia per l’Arzignano Valchiampo per far visita all’Union Brescia per i giallocelesti di Bianchini. Ecco cosa offre il calendario della terza serie, che vedrà il derby di andata già alla terza di campionato, in casa “Lane”, domenica 7 settembre (salvo anticipi o posticipi).

Il week end d’avvio è quello del 24/25 agosto, per la prima delle 38 giornata in calendario dopo i ghirigori dell’estate calcistica, con il girone A ad accogliere le retrocesse di lusso Cittadella e Union Brescia con il nuovo format societario ereditato dal Feralpisalò, di fatto uscito di scena, oltre all’ingresso da esordiente dell’Inter Under 23, quarta società del panorama italiano a presentare la seconda squadra. Niente Atalanta junior, che saluta il girone A (passata al gruppo C), Milan Futuro in serie D.

Triveneto, tanta Lombardia e Piemonte le direttrici per le trasferte che affronteranno i club vicentini, con il L.R. Vicenza che tenterà di nuovo la risalita in serie B dopo i due tentativi naufragati in finale (nel 2024) e semifinale playoff (2025) rispettivamente contro Carrarese e Ternana. L’Arzignano Valchiampo punta invece a riconfermare di nuovo la serie C. Per entrambe le venete, in buona compagnia (Cittadella, Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi le altre), mercato ancora aperto per gli ultimi ritocchi ai rispettivi organici.

La regular season si concluderà a fine aprile 2026 a Trieste per la squadra del capoluogo berico e in casa allo Stadio Dal Molin contro il Pro Vercelli per i beniamini di patron Lino Chilese e dell’Ovest Vicentino. Sono 38 i turni da disputare, con per ciascuna squadra – sono 20 in tutto le iscritte – un massimo dunque di 114 punti in palio.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.