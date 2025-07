Altro podio, altra medaglia per Ceccon: 3° posto ai Mondiali nei 50 farfalla con record

“Una gara che in un altro giorno potevo anche vincere”. Parole a caldo di Thomas Ceccon, che conquista la seconda medaglia in due giorni di gare a Singapore ai Mondiali di Nuoto in corso in Asia. Dopo l’argento in staffetta 4×100 stile libero di ieri arriva anche un bronzo per il 24enne cresciuto a Magré di Schio e in forza alla Leosport Creazzo, arricchendo di podi il medagliere azzurro che aggiunge anche il 2° posto di Martinenghi pochi minuti prima il tuffo del siluro acquatico vicentino.

Un Ceccon non certo soddisfatto quello che si avvicina ai microfoni di Raisport, ancora con le gocce d’acqua sulla pelle dopo la finale sprint dei 50 farfalla con intorno a lui i migliori interpreti al mondo sulla breve distanza. Sia per la partenza imperfetta nello scatto dal blocco che lo ha costretto a una gara di progressione, sia per la vicinanza con la semifinale dei 100 stile libero – specialità dove è campione olimpico e recordman Mondiale – che lo ha aveva visto in vasca qualche minuto prima.

Un programma di gare a suo dire penalizzante, dunque, per il campione del nuoto azzurro che ha comunque portato in casa la sua prima medaglia individuale e seconda in due giorni e ha pure ritoccato il suo primato personale nei 50 farfalla che vale anche come record italiano. Nuovo best crono nazionale 22”67, a 19 centesimi dall’oro del francese Grousset in 22”48, seguito dallo svizzero Ponti. “Da fresco avrei anche potuto vincere” il commento laconico di Ceccon, che aggiunge “ma loro sono andati fortissimo” e che non si accontenta del bronzo nonostante la 50 farfalla non rappresenti la sua gara preferita.

