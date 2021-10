La scledense Chiara Dal Maso vicecampionessa italiana del salto triplo under16

Grandi soddisfazioni a Parma per l’atletica scledense. Nella città emiliana lo scorso fine settimana si sono svolto i Campionati italiani di atletica leggera categoria Cadetti (quindi under 16) e la società sportiva Atletica Schio ha portato a casa in particolare un promettente secondo posto nel salto triplo con la quindicenne Chiara Dal Maso.

Fisico slanciato, capelli biondi, studentessa all’Itis De Pretto di Schio, Chiara Dal Maso è andata nella città emiliana vantando il titolo regionale di specialità e ai campionati nazionali ha conquistato la medaglia d’argento, superata solo dall’atleta laziale tredicenne Raffaella Tsimi Atana (protagonista di un triplo balzo avanti fino a 12,18. La promessa dell’atletica scledense ha tenuto una condotta di gara di alto livello con quasi tutti i salti sopra agli 11 metri, fino a quello di 11,40 che le ha consegnato l’argento tricolore.

L’atleta scledense e’ stata seguita attentamente dalla sua allenatrice Francesca Franzon in veste, nell’occasione, di tecnico della rappresentativa veneta. Una soddisfazione per la compagine scledense capitata dall’ex azzurro e tecnico federale di marcia Vittorio Visini, che ogni anno sforna talenti per l’atletica tricolore.

Insieme a Chiara Dal Maso, ottimo risultato, sempre restando nelle giovani promesse dell’atletica vicentina, per Matilde Morbin (Atletica Vicentina), che ha chiuso seconda nel pentathlon con 3931 punti, a ridosso del primato. Il Veneto ha vinto anche la classifica femminile ed è terzo nella combinata.