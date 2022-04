Thomas Ceccon campione italiano nei 100 dorso. E’ qualifica per i Mondiali

Grandissima finale dei 100 metri dorso ieri a Riccione per Thomas Ceccon ai campionati Italiani di nuoto. Nonostante in questo inizio 2022 il campione di Schio abbia dovuto ricostruire la sua preparazione a causa del Covid, questi campionati Italiani stanno confermando che Ceccon è uno dei migliori nuotatori del mondo.

Con il tempo di 52”99 Ceccon infatti ha vinto il titolo,si qualifica per i mondiali in Ungheria e sigla la seconda prestazione stagionale mondiale. Doppia qualificazione a Mondiali e a Europei in tasca, quindi per Ceccon, che ha battuto il mai banale muro dei 53″.

“Speravo anche di fare un 52.8 – ha commentato – ma alla fine va bene anche così perché sono sceso sotto il 53.0 previsto dalla Federazione. Importante essere già ai Mondiali e agli Europei così da programmare il tutto con calma e poi sono secondo al mondo in questo 2022”. A febbraio il nuotatore vicentino ho preso il Covid e da quel momento ha fatto molta fatica a riprendere i regimi di allenamento.

Altre soddisfazioni per la Leosport Creazzo sono arrivate da Elia Codardini che si è aggiudicato la finale riservata alle categorie Junior. L’atleta bissarese con il tempo di 24.23 si qualifica anche nei 50 metri farfalla per i campionati europei Juniores in programma ad Otopeni in Romania dal 5 al 10 luglio.

Le finali di ieri pomeriggio hanno visto in gara anche Sofia Sartori nella finale B dei 100 metri farfalla e Lucia Scartozzoni nella finale Junior dei 200 metri stile libero, senza però ottenere miglioramenti rispetto alle prestazioni registrate al mattino. Domani ancora atleti Leosport in gara: Griffante negli 800 metri stile libero, Alzetta nei 200 misti, Thomas Ceccon Giorgia Biondani ed Elia Codardini nei 100 stile libero. Appuntamento per batterie e finali su RaiSport.