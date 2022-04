Accordo da 1 milione di euro per lo stadio Dal Molin: sarà omologato per la Serie C

È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Arzignano e la società calcistica FC Arzignano Valchiampo per l’affidamento della gestione e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “Tommaso Dal Molin”.

Lo stadio di Arzignano, il più importante campo sportivo della città, è utilizzato dalle diverse realtà sportive quali ad esempio il calcio e l’atletica, ma è anche sede di numerose iniziative di carattere ludico e sociale.

Il costo degli interventi è di circa un milione di euro: 366 mila sono a carico del Comune di Arzignano, mentre la parte rimanente sarà sostenuta dalla Società FC Arzignano. I lavori erano necessari e per questo la società, a cui è affidata attualmente la gestione della struttura, ha dato disponibilità a provvedere agli interventi straordinari, che riguarderanno la riqualificazione dell’illuminazione del terreno di gioco, la realizzazione del sistema di video-sorveglianza, la riqualificazione della tribuna coperta, l’efficientamento energetico ed impiantistico, la realizzazione di un nuovo settore ospiti e di nuovi spazi polifunzionali. La convenzione prevede la gestione e custodia dello stadio per i prossimi 9 anni e definisce anche le modalità di esecuzione dei lavori previsti.

“Siamo soddisfatti di questo accordo – commenta il sindaco Alessia Bevilacqua – che permetterà oltre all’ammodernamento dello Stadio Dal Molin, l’omologazione per gare calcistiche professionistiche di serie C. Ringraziamo la società e in particolare il presidente Lino Chilese per la collaborazione che dà lustro allo sport nella nostra città”.

Per il presidente dell’Arzignano Valchiampo, Lino Chilese “la società è da sempre indissolubilmente legata al territorio e con il consiglio di amministrazione abbiamo voluto fortemente trovare un accordo con l’amministrazione comunale, per permettere di intervenire e realizzare un impianto che possa essere un biglietto da visita per il Comune e l’intera valle. Ringrazio anche gli imprenditori che ci hanno supportato in questa iniziativa”.

Contento della convenzione, firmata lo scorso 1° aprile, anche l’assessore allo sport Giovanni Lovato: “Questo importante accordo tra FC Arzignano e l’amministrazione, ci permette di realizzare le opere di riqualificazione, ammodernamento e adeguamento allo Stadio Dal Molin. Con queste migliorie mettiamo in condizioni di praticare l’attività sportiva di qualità e in sicurezza a tutte le realtà che usufruiscono dell’impianto. Credo che la città di Arzignano meriti un impianto di qualità e che continui il percorso di miglioramento in termini di sostenibilità”.