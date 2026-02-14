Anticipo di serie A: il Milan vince contro il Pisa grazie a Luka Modric

Nell’anticipo del venerdì della 25esima giornata della Serie A il Milan lontano da San Siro non incanta ma spezza la maledizione delle neopromosse vincendo contro il Pisa 2-1. La prima rete dei rossoneri arriva al 39esimo con Loftus-Cheek, poi su rigore Füllkrug spreca un’occasione e si fanno raggiungere dal Pisa: tap-in di Loyola ed è pari al 71′. I toscani assaporano l’idea di strappare, come all’andata a San Siro, un punto insperato ma a 5 minuti dalla fine la gara viene decisa da Luka Modric. É 2-1 rossonero, Allegri torna momentaneamente a -5 dall’Inter che scenderà in campo domani sera contro la Juventus e con una partita da recuperare. Pisa ultimo a quota 15.

Adrien Rabiot nel finale di Pisa-Milan si fa espellere. Con i rossoneri avanti 2-1 il francese, che era diffidato, si fa ammonire in modo ingenuo per una trattenuta al limite dell’area e poi protesta con il direttore Fabbri, che estrae il secondo giallo e lo butta fuori. Il centrocampista salterà la gara di mercoledì contro il Como (al suo posto uno tra Ricci e Jashari) ma visto il rosso per proteste rischia anche di essere squalificato per altre due giornate.

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria: “Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice”.

Rammarico per Oscar Hiljemark: “La partita è stata tatticamente straordinaria, ma abbiamo dormito in due situazioni e abbiamo preso gol, e questo cambia nelle partite. Nel primo tempo abbiamo un po’ subito, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio, con qualche situazione positiva. Sull’1-1 la partita era positiva, ma è difficile accettare il 2-1 finale”.