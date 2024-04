Un’opera di rinnovo a tutela della tradizione. Riapre a Cesuna il Museo dei Cuchi

Il Museo dei Cuchi, situato a Cesuna, è qualcosa di unico e particolare. Si tratta di una collezione di fischietti di terracotta che, ormai da diversi anni, appartiene alla famiglia Valente. Il museo raccoglie una collezione costituita circa da 12 mila pezzi, di cui almeno 4 mila esposti, provenienti da diverse regioni italiane e da tutto il mondo (Perù, Messico, Russia, Turchia, Polonia e altre). Sono presenti all’interno del museo alcuni pezzi rari realizzati dalle sapienti mani di maestri artigiani e pittori del Novecento Italiano, quali ad esempio Casorati, Laterza, Bonaldi e altri.

I fischietti si distinguono per forma e tipologia, e nel corso del tempo hanno assunto

un valore culturale, tradizionale e storico. In passato erano soprattutto gli artisti anziani a produrli, ma questa antica arte si è tramandata anche agli artisti più giovani, che continuano sapientemente a realizzarli.

Il Museo dei Cuchi è una testimonianza importante per il territorio ed è stato rinnovato da poco, con una nuova disposizione che verte su un percorso logistico ordinato in più stanze. L’attuale amministrazione crede fortemente nella riqualificazione della collezione e per tale motivo ha stanziato circa 60 mila euro. L’ingente somma è servita per i lavori di rifacimento di alcune pareti del piano terra, per la sistemazione di un nuovo impianto di luci, per l’adattamento e la riorganizzazione divisionale interna.

L’esposizione sarà ora gestita in collaborazione con il Comune di Roana. Le sue attività verranno divulgate attraverso app e siti appositi, che verranno prontamente aggiornati. Infine l’attuale amministrazione ritiene che il Museo dei Cuchi debba essere preservato e tutelato affinchè anche le generazioni future possano usufruirne e conoscere questa realtà. L’inaugurazione della collezione si terrà domenica 28 aprile alle ore 11, presso il Museo in via XXVII aprile, 16 a Treschè Cesuna di Roana. Saranno presenti le autorità comunali e regionali.