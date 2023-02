Calcio, tre punti d’oro per la Lazio: vince anche la Fiorentina. Attesa per il derby della Mole

Una magia di Luis Alberto a dieci minuti dalla fine della gara ha regalato una vittoria importantissima alla Lazio in chiave Champions. È accaduto ieri nel monday night della 24esima giornata di serie A, coi biancocelesti di Maurizio Sarri che hanno battuto 1 a 0 la Sampdoria all'Olimpico.



Il coniglio dal cilindro. È quello spuntanto dalla bacchetta – per meglio dire, dal piede – di Luis Alberto quando – forse – la Lazio si era rassegnata a un pareggio. Il colpo dello spagnolo però ha cambiato tutto, regalando ai biancocelesti tre punti d'oro. Prima il canovaccio della partita è stato quello previsto: la Sampdoria attenta in difesa; la Lazio alla ricerca del gol. Che non è arrivato nei primi 45 minuti e che poteva non arrivare anche a dopo. Nel primo tempo la migliore occasione arriva al 41', quando Felipe Anderson conclude e Audero respinge sul destro di Pedro. L'ex Barcellona colpisce il palo, poi sul rimpallo si fionda Immobile che sbaglia. Anche Cuisance ha un'occasione per i liguri, ma si fa murare in area.

Vince la Fiorentina. Un'altra vittoria del lunedì calcistico della serie A porta la firma della Fiorentina, capace di annullare un ottimo Verona visto nelle ultime uscite. Il primo a timbrare il cartellino è stato l'ex Barak. Poi è toccato a Cabral – in grande forma realizzativa nell'ultimo periodo – prima di Biraghi che ha chiuso i giochi con un gol da centrocampo. Con questo ko, l'Hellas di Zaffaroni resta a 17 punti e scivola a -3 dalla zona salvezza, mentre gli uomini di Italiano salgono a quota 28 e agganciano l'Empoli al dodicesimo posto.

Oggi Roma e Juventus. La 24esima di serie A si chiude oggi (martedì 28 febbraio) con la Roma impegnata a Cremona e la Juventus attesa al derby della Mole col Torino. In casa giallorossa si va verso la prima da titolare in stagione per Wijnaldum, in difesa c'è Kumbulla al posto dello squalificato Smalling. Turno di riposo per Dybala, sostituito da Solbakken. In serata, gli occhi saranno puntati su Juventus-Torino. Max Allegri ritrova Pogba ma potrebbe preferire il giovane Barrenchea a Paredes. Il Torino di Juric è senza Vlasic. Pronto Karamoh.