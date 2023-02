Orecchie “imperfette”, in soccorso viene l’otoplastica. Tra i servizi di Poliambulatori San Gaetano

Le cosiddette “orecchie a sventola” sono una particolarità fisica che caratterizza molte persone, tra le quali anche attori di Hollywood, come lo 007 Daniel Craig o la star Will Smith. C’è chi ci convive con estrema disinvoltura, facendone un tratto distintivo, e chi, invece, lo vede come un forte difetto. D’altronde, ormai è cosa assodata, la percezione di sé stessi è soggettiva e così anche il modo di vivere un disagio verso il proprio corpo.

Per chi ritiene che le orecchie a sventola costituiscano una fonte di forte imbarazzo viene in aiuto l’Otoplastica. Presso Poliambulatori San Gaetano un team di chirurghi plastici d’eccellenza è disponibile ad ascoltare le esigenze della persona e proporre la soluzione più idonea, pensata per il singolo e per le sue caratteristiche fisiche e di salute.

Che cos’è l’Otoplastica

È una procedura chirurgica eseguita sia negli adulti che nei bambini. Mira alla correzione della forma del padiglione auricolare, per ridurre la sporgenza “verso l’esterno” mediante due approcci distinti e divisibili in superiore ed inferiore. È possibile associare all’Otoplastica anche interventi sui lobi e padiglioni, per trattare asimmetrie congenite o dei danni causati da traumi o dall’applicazione di piercing (lesioni del lobo, padiglioni dismorfici).

Perché fare l’Otoplastica

Come per qualsiasi intervento di chirurgia plastica, anche la correzione degli inestetismi dell’orecchio si esegue per trattare un disagio psicologico che la persona prova verso un difetto fisico. Si tratta di una motivazione importante, che può influenzare la quotidianità tanto quanto un dolore fisico: presso Poliambulatori San Gaetano il Chirurgo è sempre pronto ad ascoltare il paziente per consigliarlo al meglio.

Quando fare l’Otoplastica

Questo intervento può essere effettuato già sui bambini, attorno ai 7-8 anni, visto che in età scolare possono essere derisi e questo può comportare ripercussioni sulla loro psiche che in quel particolare momento della loro vita è in formazione. In generale, ogni qualvolta si percepisca un forte disagio legato ad una caratteristica fisica, è bene rivolgersi con fiducia al chirurgo plastico, tenendo presente che il medico è in grado di supportare il paziente attraverso l’eventuale scelta dell’intervento e del post operatorio.

Cicatrici

Con l’intervento di Otoplastica per le orecchie a sventola, le cicatrici sono situate dietro al

padiglione auricolare e saranno così difficilmente visibili. Si tratta di uno degli interventi di chirurgia plastica di “più semplice” esecuzione: al paziente basterà attenersi strettamente alle indicazioni del medico per tutto il post operatorio, così da scongiurare l’insorgere di eventuali complicanze.

I chirurghi plastici di Poliambulatori San Gaetano sono specialisti di grande esperienza e capacità che sapranno consigliare al meglio il paziente durante tutto il percorso, dal consulto all’intervento, per arrivare ad un risultato esteticamente piacevole che potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia in sé stesso. Per informazioni circa l’Intervento di Otoplastica è sufficiente contattare la segreteria di Poliambulatori San Gaetano al numero 0445.372203 o tramite messaggistica Whatsapp al 327.4310025.