Champions al via: Juve battuta dal PSG, pari Milan a Salisburgo

In questo inizio di stagione calcistica anomala per il Mondiale d'inverno in Qatar, ecco il ritorno delle Coppe Europee. La tre giorni, come di consueto, è scattata con il primo turno della fase a gironi di Champions League. Riflettori puntati sulle prime due italiane impegnate: il Milan pareggia a Salisburgo, Juventus sconfitta a Parigi dal Paris Saint Germain. Oggi invece si giocheranno: Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool.

Primo incrocio in Champions League tra Madama e PSG. La squadra parigina abbatte un tabù: per la prima volta nella sua storia supera i bianconeri; al nono tentativo in tutte le competizioni europee. Nello splendido scenario del Parco dei Principi, finisce 2-1 per la squadra di Galtier. Comunque, è stata una gara dai due volti: dominio transalpino nel primo tempo, note positive per la Juve nella ripresa. Nell'altra sfida del gruppo, Benfica-Maccabi Haifa 2-0.

L'andamento del match. Il Paris Saint Germain giganteggia giocando in totale controllo del match, sia sul piano del collettivo, che delle straordinarie individualità. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 per i padroni di casa grazie alla meravigliosa doppietta di Mbappé che duetta alla grande con Neymar, Hakimi e Messi. Secondo tempo all'insegna della Juventus che accorcia le distanze con McKennie e, pur uscendo sconfitta, mostra importanti segnali di crescita nella mentalità e nel gioco.



Salisburgo-Milan 1-1: Saelemaekers riprende gli austriaci e Leao al 94' sfiora il colpaccio colpendo un palo. Sfida equilibrata alla “Red Bull Arena”. Padroni di casa avanti con Okafor al 28', pari del belga al 40'. Non è certo stato un Diavolo scintillante come nel derby contro l'Inter di sabato scorso, ma la squadra di Pioli ha lottato e risposto colpo su colpo contro un avversario che ha organizzazione, ritmo alto e un paio di elementi di talento. Nell'altra partita del raggruppamento, a Zagabria la Dinamo batte a sorpresa per 1-0 il Chelsea rendendo ancor più equilibrato il girone.