Champions: Milan e Inter vincono e sono sempre più vicine agli ottavi di finale

Mercoledi di Champions League splendido per le due squadre milanesi impegnate nelle gare del settimo turno. Leao, è un gol pesantissimo: Girona battuto a San Siro e Milan sempre più vicino al piazzamento tra le prime 8. Sicuro l’accesso ai play-off. A Milano decide la sfida contro gli spagnoli, una rete dell’attaccante portoghese nel primo tempo. La settimana prossima la squadra di Sergio Conceiçao si giocherà l’accesso nella Top Eight a Zagabria contro la Dinamo. All’Inter, invece, in quel di Praga, ci pensa il solito Lautaro Martinez: Sparta sconfitto e adesso ai nerazzurri per l’accesso diretto agli ottavi di finale basta un punto da conquistare mercoledi prossimo al Meazza contro i francesi del Monaco. Inter al quarto posto in classifica con 16 punti come l’Arsenal.

Milan-Girona 1-0. Il successo contro la compagine iberica, consente ai rossoneri di salire a quota 15 punti, ovvero: al sesto posto che significa pass per gli ottavi di finale. Un super gol di Leao decide la sfida di San Siro. Il portoghese incanta al minuto 37 di un primo tempo molto combattuto e ricco di emozioni. A questo punto, il Diavolo ha il destino nelle sue mani, o per meglio dire, nei suoi piedi. Per entrare tra le prime otto, sarà, infatti, decisiva l’ultima gara in programma per la prima fase di Coppa Campioni: mercoledi 29 gennaio a Zagabria. Vietato sbagliare.

Sparta Praga-Inter 0-1. Missione compiuta per gli uomini di Simone Inzaghi: dovevano vincere in Repubblica Ceca e hanno vinto. Prosegue il momento positivo di Lautaro, match-winner con un gran gol al 12′: destro al volo da posizione defilata, la palla rimbalza sul terreno di gioco prima di insaccarsi sotto la traversa. Lo Sparta non riesce a spaventare i campioni d’Italia; i nerazzurri, però, non riescono a chiudere la partita lasciandola aperta fino all’ultimo secondo di recupero. Sarebbe stato importante segnare più gol anche per migliorare la differenza reti in caso di arrivo a pari punti. Dato interessante: sesta gara senza subire gol in Champions per l’Inter. E ora sotto con il Monaco.