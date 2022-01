Coppa Italia: Lazio e Juventus ai quarti

La Lazio batte 1-0 l'Udinese dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Avanti anche la Juventus che ha battuto 4-1 la Sampdoria. Ai quarti i biancocelesti trovano il Milan, i bianconeri invece affronteranno la vincente tra Sassuolo -Cagliari in campo oggi alle 17.30. Sempre oggi ma alle 21 Inter – Empoli. Domani Roma – Lecce.

Lazio – Udinese: I biancocelesti si presentano in campo con poco turnover. Sarri deve rinunciare agli infortunati Pedro, Acerbi, Basic e Radu. In attacco rifiata Immobile e al suo posto c'è Muriqi, in quella che potrebbe essere la sua ultima gara in biancoceleste. Cioffi si affida al 3-5-2, con il tandem d'attacco formato da Success e Pussetto. In panchina Beto.



La gara all'Olimpico è poco spettacolare ed è decisa al 1' del secondo tempo supplementare da un pallonetto del subentrato Ciro Immobile scattato sul filo del fuorigioco su lancio di Cataldi. Peri friulani traversa di Arslan.

Juventus – Sampdoria: Allo Stadium il modulo di partenza per la Juventus è il 4-4-2 consegnato da Allegri al suo vice in panchina. I bianconeri, aggressivi dal primo minuto, passano in vantaggio al 25' con una punizione di Cuadrado deviata da Bereszynski. Nella ripresa la Juve dilaga: al 52' il raddoppio di testa di Rugani, prima dei gol di Dybala al 67' e di Morata su rigore al 77'. Nel mezzo il diagonale vincente di Conti per i blucerchiati ufficialmente senza allenatore dopo l'esonero di D'Aversa e in attesa del successore.