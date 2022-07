F1: Hungaroring bagnato, ma fortunato per Russell. Prima pole in carriera

Dopo le qualifiche bagnate il sole è arrivato giusto in tempo per asciugare il circuito dell’Hungaroring regalare la prima pole in carriera a George Russell su Mercedes. Le Ferrari sprecano gli ottimi risultati del venerdì e si devono accontentare del secondo posto di Sainz per soli 44 millesimi di svantaggio. Lo spagnolo già pregustava la seconda pole ma senza aver fatto i conti con il ritorno della “Stella d’Argento” con Russell, che ha saputo sfruttare ogni millimetro della pista per stampare un pazzesco 1:17.377.

Terza posizione in griglia per l’altra Ferrari di Charles Leclerc che partirà quindi dalla seconda fila, tallonato dalla McLaren di Norris. Ad agevolare le rosse anche l’intoppo tecnico che ha coinvolto la monoposto di Max Verstappen, che nell’ultima uscita del Q3 ha dovuto fare i conti con una perdita di potenza al motore che non gli ha permesso di migliorarsi. Per lui partenza dal 10° posto e gara che si preannuncia tutta in rimonta per l’olandese.



Terza fila targata Alpine con Ocon e Alonso, che hanno preceduto Lewis Hamilton e Valteri Bottas, ex compagni di box, ma ora alla guida di due monoposto diverse. Il finlandese, in Alfa Romeo, riesce comunque a tenersi alle spalle Ricciardo e il già citato Verstappen. A seguire, il compagno Sergio Perez che non è riuscito a superare il taglio per il Q3 chiudendo con l’11° tempo davanti a Zhou.

Posizioni n° 13 e 15 per le altre due motorizzate Ferrari, ovvero le Haas di Magnussen e Schumacher, in mezzo la Aston Martin di Stroll che a fine stagione dopo l’annuncio dell’addio di Vettel dovrà riorganizzarsi. Perdura invece la crisi in casa Alpha Tauri, con Tsunoda 16° e Gasly 19° davanti al solo Latifi, che dopo l’exploit delle FP3, in Ungheria partirà dall’ultima posizione.