Scontro tra moto sull’Altopiano: in due finiscono sull’asfalto, uno sul greto del torrente

Un sabato costellato di incidenti sulle strade del Vicentino – a Romano d’Ezzelino e Zanè gli altri con feriti gravi – ha registrato nel tardo pomeriggio di ieri anche uno scontro tra due motociclette con conseguenze serie per tre appassionati delle due ruote, finiti in ospedale. Per uno di questi, in particolare, con rischi per la propria sopravvivenza da quanto si evince dalle prime informazioni che giungono dall’Altopiano e precisamente dal confine di regione tra Veneto e Trentino, nel territorio montano di Roana.

Teatro della collisione tra i due veicoli motorizzati, uno dei quali occupato da due persone in sella, è stata la strada provinciale 349 poco dopo le 18. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza da Trento, oltre alla squadra sanitaria del Suem giunta dall’ospedale di Asiago.

Tutti e tre i motociclisti coinvolti nell’impatto sono stati affidati alle cure di pronto soccorso, due dei quali verserebbero in condizioni tali da non poter sciogliere la prognosi dopo il ricovero. L’uomo recuperato da Suem e vigili del fuoco di Asiago dal greto del corso d’acqua sotto il piano stradale è stato stabilizzato e poi trasferito nel velivolo di emergenza del 118. Non si conoscono le sue reali condizioni di salute, in attesa di un aggiornamento nelle prossime ore all’indomani dello scontro tra le due moto.

Delle persone ferite si sa che due viaggiavano su una stessa moto e risiedono in provincia di Padova, mentre uno è vicentino. Le due moto viaggiavano in direzione opposta, una condotta da un 57enne che proveniva da Trento e l’altra dopo aver superato la Val d’Assa. Scenario dello scontro accidentale l’area colpita due anni e mezzo fa dalla tempesta Vaia, in prossimità della Trattoria al Termine proprio sul confine con il Trentino Alto Adige.