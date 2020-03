Formula 1, in Bahrein si corre a porte chiuse. Sospesa la giornata di basket

Già la diffusione del virus ha fatto pagare il conto alla Serie A, tra oggi e domani i recuperi della 26esima giornata. Ai rinvii del mondo del pallone anche quelli della pallacanestro: è stata sospesa la 24ma giornata del massimo campionato italiano. Nel comunicato, si legge che la Lega Basket, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma domenica 8 marzo.

A causa dell’ordinanza, cambiamenti anche nel volley. La CEV ha infatti definito il calendario dei quarti di finale della Champions League: Trento, Novara, Scandicci giocheranno a Maribor, in Slovenia. Campo neutro a causa del coronavirus: dolomitici contro il Wegiel, piemontesi contro il Fenerbahce Istanbul, toscane contro il VakifBank. Si gioca tra il 13 e il 19 marzo, le squadre disputeranno andata e ritorno.

Anche il mondo dei motori si adegua e prende decisioni drastiche. In MotoGp già cancellati gli appuntamenti della Thailandia e di Losail, in Formula 1 quello della Cina. Ma intanto il Gran Premio del Bahrain si disputerà a porte chiuse. Lo hanno deciso gli organizzatori del secondo GP stagionale, che si disputerà nel weekend del 20-22 marzo, dopo aver consultato la TaskForce sanitaria nazionale costituita per affrontare l’emergenza coronavirus. Sarà così vietata la presenza di spettatori, sia internazionali, sia locali, che di solito raggiungevano in massa il tracciato di Sakhir. Il paese arabo ha intrapreso misure estreme per tenere sotto controllo il Covid-19 e vietare l’evento al pubblico era l’unico modo per non dover cancellare la gara.