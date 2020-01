Ibrahimovic-day: pronto a giocare subito, il Milan è casa mia

E’ l’Ibra-day. Dopo lo sbarco di ieri a Linate, le visite mediche e la firma di rito, lo svedese ha presentato stamattina in conferenza stampa i suoi obiettivi: “Non sono qui per fare la comparsa, ma pernegli allenamenti per crescere come squadra – ha commentato – Mi sento pronto per giocare subito, ma ovviamente il mio gioco a 38 anni non può essere quello di 10 anni fa. Sono un giocatore intelligente, so cosa fare per migliorare le cose”.

L’obiettivo, otto anni dopo il ritorno in rossonero, è fare ancora la differenza, anche a 38 anni: “So di poter essere ancora decisivo e sono qui per dimostrarlo”. L’attaccante svedese ha firmato il contratto che lo lega ai rossoneri per i prossimi sei mesi, con una opzione di rinnovo legata agli obiettivi personali.

Dopo la conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic si è goduto il bagno di folla garantito dai tifosi all’esterno di Casa Milan, diventati quasi 500 nel corso della conferenza. Sciarpa e rossonera e maglia del Milan in mano, il 38enne svedese ha applaudito i tifosi ricevendo in cambio cori e grande calore. Ricambiati con il sorriso e il lancio della maglia, raccolta da uno dei presenti.