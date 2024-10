Cade un bancale, ferito mortalmente 29enne operaio del posto

Gravissimo incidente questo pomeriggio presso la filiale Tecnomat di Altavilla Vicentina. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un giovane operatore di 29 anni, sarebbe stato schiacciato da un carico posto nelle prossimità di quello che stava movimentando: trasportato d’urgenza al San Bortolo, sarebbe deceduto poco dopo.

Del ragazzo, le cui generalità ancora non sono state rese note per comprensibili motivi, si sa soltanto che era impiegato da qualche tempo presso il punto vendita altavillese della nota catena rivenditrice di materiali tecnici e professionali per la costruzione e la ristrutturazione della casa. Stando ad una prima ricostruzione, il giovanissimo operaio che risiederebbe nella zona, era impegnato nello spostare un carico di serramenti quando, all’improvviso, si sarebbe visto crollare della merce stoccata poco sopra. Troppo gravi le ferite riportate: istanti fatali, che non gli hanno dato scampo nonostante la corsa disperata dei sanitari verso l’ospedale.

Notizia in aggiornamento