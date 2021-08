La “Pulce” a Parigi e tra i tifosi del Paris Saint Germain esplode la “Messi-mania”

...caricamento in corso...

tutto fatto per la “Pulce” al Paris Saint Germain. Visite mediche di rito per il campione argentino, poi la firma sul super contratto: biennale da 40 milioni di euro a stagione con opzione per un terzo anno. Intanto, la stampa spagnola fa sapere che inizialmente Leo si sistemerà a Le Royal Monceau, un hotel che si trova nel centro di Parigi vicino agli Champs-Elysees e all’Arco di Trionfo e a pochi passi dalla Torre Eiffel.

Tra i tifosi parigini esplode la Messi-mania. Festa grande all’aeroporto Le Bourget e all’esterno dello stadio Parco dei Principi, dove mercoledì 11 agosto alle ore 11, il fuoriclasse sarà presentato ufficialmente come nuova stella del club transalpino; ormai, sempre più “club delle stelle” quello dell’emiro qatariota Al-Khelaifi. Peraltro, il “Parc des Princes” diventerà il nuovo teatro delle straordinarie giocare di Lionel dopo 20 anni di Camp Nou.

Emozioni social. Il Paris Saint Germain intanto sta sfruttando la eco mediatica relativa all’ingaggio del calciatore più forte del mondo, postando un video dietro l’altro sui social network. In uno di questi video, si vedono i sei Palloni d’Oro vinti da Messi ai lati della Tour Eiffel: come ad aprire un cammino verso il simbolo di Parigi. Mentre, l’ex campione del Barcellona, per celebrare il suo arrivo nella capitale francese, si è limitato a sfoggiare un bel sorriso e una maglietta bianca con la scritta “Ici c’est Paris”, ovvero: “Questa è Parigi”.

Il post della signora Messi e la rabbia del Barcellona. Dalla cabina del volo privato, lo scatto social della moglie di Leo, Antonella Roccuzzo, che ha pubblicato un’immagine dei due con la scritta: “Verso una nuova avventura, tutti insieme i 5”. Chiaro riferimento non solo alla coppia ma anche ai tre figli. Nello stesso momento in pratica, il club catalano provvedeva alla rimozione della gigantografia di Messi dal Camp Nou. Il campione argentino era raffigurato al centro tra Piqué e Griezmann; l’effigie della “Pulce” è stata cancellata.

La storia Instagram di Neymar. “Di nuovo insieme”, ha scritto il brasiliano “O’Ney”, annunciando così l’arrivo del suo amico al Paris Saint Germain. Neymar sui social network ha anche pubblicato alcune immagini di quando i due giocavano insieme ai tempi del Barcellona.